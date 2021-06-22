«Видно, что ехали на большой скорости»: машина охраны влетела в здание ТРК «Урал»

авария произошла рано утром Фото: Елена КОЛЧИНА

Сегодня, 22 июня, рано утром в Челябинске машина охраны влетела в здание ТРК «Урал». Об этом КП-Челябинск рассказали очевидцы.

— Похоже, что машина частного охранного предприятия ехала на большой скорости, уходили от столкновения. На асфальте есть характерные следы. Влетели прямо в здание, что аж вся плитка посыпалась, — рассказывает читатель КП-Челябинск Сергей.

Секция забора выдрана с корнем Фото: Елена КОЛЧИНА

По его словам, на место приехали две машины скорой помощи.

Водитель разговаривать отказался Фото: Елена КОЛЧИНА

Обновлено в 9:47. Как сообщает корреспондент КП-Челябинск, скорой помощи на месте уже нет, приехали сотрудники ГИБДД. Водитель машины общаться с журналистами не захотел.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что авария произошла в 9:00 на регулируемом перекрестке Сони Кривой и Красной.

— Столкнулись два автомобиля. После чего Reno выехала за пределы дорожной части, снесла ограждение, влетела в здание ТРК, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Помощь медиков потребовалась водителю и пассажиру машины охраны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru