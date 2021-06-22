В Челябинской области прошла акция «Свечи памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В память о тех, кто погиб, защищая будущую мирную жизнь Фото: кадр с видео

Полицейские Челябинской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В разных городах они пришли к мемориальным комплексам, чтобы зажечь свечи в память о тех, кто погиб, защищая будущую мирную жизнь.

Кадры со всей области вошли в видеоролик.

— Звуковым оформлением видеоряда стали строки, написанные сотрудником отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Еленой Горбачевой. Свое поэтическое произведение она посвятила героям, не вернувшимся с полей сражений, самоотверженно защищавшим Отчизну. Прочитали стих мужскими и женскими голосами сотрудники областного полицейского главка и ГИБДД УМВД России по Челябинску, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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