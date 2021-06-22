Возле Шершней в Челябинске на весь день отключили светофор

Светофор не будет работать до вечера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром во вторник, 22 июня, отключили светофор на пересечении улиц Худякова и Университетская набережная в Челябинске. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, на участке проводят ремонт электросетей.
Рабочие планируют успеть до часа-пик — светофор снова начнет работать в 16:00 сегодняшнего дня.
Ранее в Челябинске начали ремонт четырех трамвайных переездов. Из-за этого выборочно ограничивают автомобильное движение. Ради реконструкции теплосетей закрыли также проезд по проспекту Победы.
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