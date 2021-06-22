Сотрудницу железной дороги придавило, когда она перелезала пути под грузовым поездом

Следователи выясняют обстоятельства ЧП Фото: Никита ПОЛЬКО

В понедельник, 21 июня, в 19:17 на станции Хребет в Челябинской области грузовой вагон придавил руку сотруднице железной дороги, которая перелезала пути под составом. Об этом сообщают Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

— Работник железной дороги предприняла попытку пересечь пути под стоящим на станции грузовым поездом, который начал движение в сторону станции Уржумка. В результате чего, ободом колеса женщине передавило кисть руки. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение города Миасса, — сообщили в УрСУТ СКР.

Проводится расследование происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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