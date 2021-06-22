В Челябинской области начала расти статистика смертности и заболеваемости коронавирусом

С каждым днем погибших от коронавируса все больше Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области коронавирус подтвердился у 109 южноуральцев за сутки. Всего с начала пандемии подтверждено 65 028 случаев. Уже несколько, как статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в регионе растет.

На лечении остаются 2057 человек. 99 южноуральцев за сутки выписали из больниц. От коронавируса умерли четыре человека, сообщили в региональном минздраве.

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