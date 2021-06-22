В Челябинской области местный житель, перекапывая огород, наткнулся на бутылки со ртутью

Бутылки забрали на утилизацию. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В магнитогорском поселке Железнодорожников житель частного дома, перекапывая палисадник, обнаружил в земле блестящий металл. Но радовался он недолго — выяснилось, что это пол-литра ртути, упакованные в железные бутылки.

— Специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области установили, что тщательно закрытые крышками, запакованные в целлофан, спрятанные в пластиковой канистре бутылки с ртутью пролежали в земле более 10 лет. К счастью, в ходе разведки проведенной спасателями на участке, следов разлива, утечки или загрязнения почвы ртутью не обнаружено, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ртуть упаковали в герметичную транспортировочную емкость и вывезли с участка для утилизации в специализированную организацию. Напомним, пары ртути бесцветны, у них нет запаха и вкуса. Даже в 100-кратной предельно допустимой концентрации не раздражают кожу и слизистые человека. Но они опасны для всех.

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