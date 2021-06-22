В Челябинской области сотруднице полиции вынесли приговор за взятку от представителя диаспоры

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Фото: google.ru/maps

Управление ФСБ по Челябинской области помогло раскрыть канал незаконного получения российского гражданства. Как оказалось, преступлению способствовала начальник отдела полиции по вопросам миграции Магнитогорска. Как сообщили в управлении ФСБ региона, взятку ей дал руководитель одного из федеральных центров национальных диаспор.

Сумма, на которой попалась женщина, была незначительной. За 70 тысяч рублей она закрыла глаза на незаконную постановку на регистрационный учет, а затем и на фиктивное получение российского гражданства.

По решению суда высокопоставленную сотрудницу полиции приговорили к условному лишению свободы - двум с половиной годам с испытательным сроком на три года и запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Финансово за преступление теперь уже бывшая начальница отдела полиции тоже ответит: суд обязал ее выплатить почти 300 тысяч рублей в пользу государства.

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