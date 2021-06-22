Отобрали 83 млн рублей: в Челябинске отправили за решетку банду грабителей

У бандитов изъяли обширный арсенал Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд присяжных признал шестерых жителей Челябинской области виновными в разбое, участии в банде и незаконном хранении огнестрельного оружия.

В 2008 году грабители напали в Челябинске на двух предпринимателей с оружием, в том числе использовали автомат с глушителем. У бизнесменов отобрали около 67 млн рублей.

В 2016 году бандиты ограбили еще двух предпринимателей, присвоив 16 млн рублей.

— Соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Всех членов банды Челябинский областной суд приговорил к заключению в колонии строгого режима. Разным участникам преступной группы предстоит провести за решеткой от 8 лет 3 месяцев до 22 лет.

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