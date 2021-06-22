Хотел проучить: челябинец, выбросивший из окна собаку, рассказал свою версию событий

Возмущенные соседи прислали фотографии упавшего с высоты щенка. Фото: читательница КП-Челябинск

Владельца щенка, погибшего в результате падения с 8 этажа, обвиняют в жестоком обращении с животными. Полицейские открыли уголовное дело, а прокуратура подтвердила законность их решения.

30-летний мужчина ночью сбросил щенка — помесь хаски и немецкой овчарки — с балкона дома №30 на улице Чичерина. Собака некоторое время после падения оставалась жива, но затем умерла от тяжелых травм.

Хозяин рассказал, что получил питомца бесплатно, по объявлению о раздаче животных. В съемной квартире, где проживает мужчина, щенок грыз мебель и линолеум. Это раздражало владельца.

В ночь на 17 июня челябинец пришел домой, выпил бутылку пива и впал в ярость. Он схватил собаку и, держа ее на руках за ограждением балкона, принялся ругать. По словам мужчины, таким образом он пытался воспитывать щенка, но в итоге нечаянно уронил животное.

— Подозреваемый свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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