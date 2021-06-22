MirPay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения MirPay.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» Сбербанка — как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

— Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт «Мир» СберБанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay. При этом каждое решение предоставляет особенный пользовательский опыт, что позволяет каждому пользователю выбрать оптимальное для себя, — рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

— Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платежного сервиса. Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами «Мир». В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay — самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда, — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.

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