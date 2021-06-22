В Челябинске сносят ларьки и гаражи по приему лома в промзоне

Все постройки уберут до конца июня. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске на улице Автодорожной снесли 12 построек, где фирмы незаконно занимались приемом и плавкой лома, сжиганием отходов. Как сообщили в минэкологии, на этом месте — по соседству с Челябинским цинковым заводом, разобьют сквер.

— Эти предприятия неоднократно штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые объекты. Такое соседство не нравилось ни жителям Северо-Запада, ни самому Челябинскому цинковому заводу, ведь выбросы незаконных объектов неоднократно приписывались гражданами и общественниками предприятию, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он добавил, что на этом месте завод благоустроит территорию — появится сквер, газоны и деревья. Поставят и ограду, чтобы постройки снова не выросли на этом месте.

— Территорию мы взяли в пользование у администрации Челябинска с целью ликвидации незаконных объектов и последующего благоустройства. Все работы ведутся за счет нашего предприятия, — отметил заместитель технического директора — начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности Челябинского цинкового завода Дмитрий Кустов.

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