На водителя Infinity, заехавшего на Кировку в Челябинске, составили три протокола

Автомобили полицейских заблокировали проезд, чтобы нарушитель не скрылся. Кадр с видео: Наш челябинск/vk.com

Сегодня ночью в Челябинске водитель Infinity устроил гонки по пешеходной Кировке. Очевидцы рассказывают, что дорогая иномарка заскочила со стороны проспекта Ленина.

Нарушителя заметил экипаж патрульно-постовой службы, который в это время дежурил на Кировке. Машину остановили.

— Полицейские выбили окно и, вытащив мужчину из автомобиля, тут же его скрутили, — сообщают очевидцы.

Медицинское освидетельствование показало, что 30-летный мужчина не был пьян. Но он ответственности он не ушел.

— На мужчину составили сразу три протокола об административных нарушениях: за езду по пешеходной зоне, отсутствие страховки и тонированные стекла, — сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

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