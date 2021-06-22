В Челябинске дополнительно отремонтируют 12 проблемных участков дорог

В Челябинске список дорог для ремонта увеличился благодаря решению губернатора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Список челябинских улиц, ремонтируемых в нынешнем году, увеличился на 12 строк — благодаря дополнительным средствам, выделенным губернатором Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас объявлены конкурсные процедуры.

Дополнительные пункты перечня сформировались по итогам комиссионных объездов города и по обращениям горожан. Дорожное полотно, сообщает комитет дорожного хозяйства, отремонтируют на всех вновь включенных проблемных участках, на части улиц — еще и тротуары.

До конца дорожного сезона все работы завершатся.

Напомним, в апреле, после объезда Челябинска, губернатор заявил, что в регионе в этом году будет отремонтировано и построено не менее 800 км дорог. Если сравнивать с тем, что было в 2018 году, — рост в два с лишним раза.

Полный список дорог программы ремонтов-2011 - ЗДЕСЬ.

Какие участки дорог в Челябинске вошли в дополнительный список для ремонта:

ул. Ворошилова (от ул. Молодогвардейцев до пр. Победы);

ул. Гостевая (от ул. Братьев Кашириных до кольца пос. Шершни(;

пр. Давыдова (от ул. Хохрякова до ул. Зальцмана);

ул. Дубравная (от ул. Конноспортивной до Свердловского пр.);

ул. Енисейская (от ГСК № 302 от дома №18 до железнодорожного переезда);

Краснопольский пр. (от ул. Молодогвардейцев до ул. Бейвеля);

ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Радостной);

ул. Неглинная от ул. Куйбышева до ул. Неглинная 43/1;

ул. Рылеева (от ул. Блюхера до ул. Профинтерна);

ул. Томинская 1-я;

ул. Чоппа (от ул. Хохрякова до ул. Мамина);

ул. Электросварочная (Трубоэлектросварочная).

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