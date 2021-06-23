В челябинском аэропорту пассажирку отправили в полет под чужим именем

Пассажирка не заметила, что садится в самолет с чужими документами Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Челябинска улетела в Москву по чужому билету. Свой у нее тоже был, на регистрации она даже предъявила паспорт. Но имя в документах не сверили с именем в билете. Челябинке вручили посадочный талон на имя другой пассажирки, которая не явилась в аэропорт. Ошибку не заметили даже при пропуске в «чистую зону» вылета.

Проблема обнаружилась лишь когда девушка не смогла вернуться из Москвы домой. В авиакомпании посчитали, что она не улетала из Челябинска и аннулировали заранее купленный обратный билет. Пришлось оплачивать новый.

Разбираться в странном случае пришлось сотрудникам Уральской транспортной прокуратуры.

— Транспортным прокурором генеральному директору акционерного общества «Челябинское авиапредприятие» внесено представление, по результатам его рассмотрения приняты меры по устранению нарушений, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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