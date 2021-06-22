Жирное дело: в Челябинской области осудят двух директоров, которые мухлевали с госконтрактами

Масло, которое они поставляли, «менее ценное и не соответствует условиям заключенных договоров» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Озерске осудят директора ООО «Торговый дом «Продхолдинг» и директора ООО «Фортуна». Их обвиняют в том, что они с 2017 по 2020 год поставляли по госконтрактам бюджетникам сливочное масло не по ГОСТУ.

— Восьми организациям причинен имущественный ущерб в сумме свыше 330 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Уголовное дело по причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

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