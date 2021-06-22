Пять миллиардов: Челябинская область задолжала за энергоресурсы

Из-за накопленных долгов в Челябинской области может пострадать подготовка к зиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер обсудил тему значительной (почти 5 млрд руб.) задолженности за потребленные энергоресурсы предприятиями ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба главы региона, самые большие долги у Златоуста, Верхнего Уфалея, Миасса, Катав-Ивановска, Красноармейского и Саткинского районов.

Самые дисциплинированные плательщики живут в Верхнеуральском и Пластовском районах: там почти 100% погашаемость счетов.

— От своевременных расчетов за газ и другие топливно-энергетические ресурсы зависит устойчивая работа систем жизнеобеспечения нашей области. Долги предприятий ЖКХ, населения ресурсоснабжающим организациям — это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создает риски для территорий. Это ваша зона ответственности, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к главам.

Губернатор подчеркнул: многие чиновники на местах цифрами не владеют, не уделяют внимание важному вопросу, считают это не своей проблемой, передали тему замам, которые не справляются.

Текслер предупредил: «Если я начну заниматься проблемой вашего муниципалитета по долгам, это все плохо закончится».

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