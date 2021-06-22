В Челябинске в конце рабочего дня вместе с дождем выпал град

Фото: читатель КП-Челябинск
Во вторник, 22 июня, синоптики обещали в Челябинске дождь. Прогноз погоды оказался верным, но вместе с осадками выпал также и град. Первыми, кто с ним столкнулся, стали жители микрорайона «Парковый».
— У нас сейчас выпал град. Ну он такой, детский, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Фото: читатель КП-Челябинск
На момент написания этой публикации дожди идут также в Ленинском и Тракторозаводском районе.
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