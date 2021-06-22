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Общество22 июня 2021 15:38

В Челябинске в конце рабочего дня вместе с дождем выпал град

Сильнее всего погода разбушевалась в микрорайоне «Парковый»
Ян СтоевЯн Стоев
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Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Во вторник, 22 июня, синоптики обещали в Челябинске дождь. Прогноз погоды оказался верным, но вместе с осадками выпал также и град. Первыми, кто с ним столкнулся, стали жители микрорайона «Парковый».

— У нас сейчас выпал град. Ну он такой, детский, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

На момент написания этой публикации дожди идут также в Ленинском и Тракторозаводском районе.

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