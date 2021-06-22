Без районов, кварталов и жилых массивов: в Челябинске из-за коронавируса перенесли концерт группы «Звери»

Фото: vk.com / ЗВЕРИ | Челябинск | Официальный ФК

Пандемия коронавируса продолжает влиять на общественно-культурную жизнь Южного Урала. Вначале было отменены или перенесены крупные фестивали, а теперь ограничения коснулись и концерта группы «Звери», который должен состоятся 25 июня в Челябинске. Организаторы приняли решение отложить на неопределенный срок выступление музыкантов.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, продолжают действовать ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. Наши концерты в Челябинске и Уфе, запланированные на 25 и 26 июня перенесены, — написали в соцсетях организаторы концерта.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 109 южноуральцев. Всего с начала пандемии выявлено 65 028 случаев заболевания.

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