В Челябинской области ужесточили приговор мужчине, который до смерти забил свою жену и оставил сиротами троих детей

Светлане было 26 лет. Сиротами остались трое маленьких детей. Фото: соцсети.

Сегодня, 22 июня, Челябинский областной суд в апелляционном порядке изменил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Сергеева, который забил до смерти свою жену Светлану. Ранее мужчина получил 2 года и 11 месяцев колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Но инстанция решила переквалифицировать его действия под другую уголовную статью.

— Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия осужденного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима с учетом ранее вынесенного Златоустовским городским судом приговора за угон Сергеевым в апреле 2019 года автомобиля ВАЗ 21074 и хищения имущества его владельца, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 26-летняя Светлана умерла 29 сентября 2019 года. По версии следствия, Дмитрий Сергеев избил ее во время ссоры на глазах у детей, а затем ушел из дома. Тело женщины обнаружили родственники через несколько часов. Во время проверки следователи заявили: у погибшей было слабое сердце. Но родственники Светланы настаивали на том, что это было убийство. В итоге после многочисленных публикаций в СМИ было возбуждено уголовное дело.

У супружеской пары также остались трое детей.

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