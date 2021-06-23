В Челябинских трамваях установят валидаторы для самостоятельной оплаты проезда

Новая система заработает в трамваях трех маршрутов

28 трамваев и троллейбусов в Челябинске оснастят валидаторами — устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Автоматы установят на поручнях при входе в салон.

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», валидаторы заменят кондукторов в трамваях №5, №6 и №7, а также в троллейбусах, обслуживающих маршрут №11.

Оплатить проезд в общественном транспорте челябинцы смогут с помощью бесконтактных банковских карт, мобильных телефонов с функцией NFC, брелокоы с функцией ты ISBC Pay, а также социальных транспортных карт.

— Для оплаты проезда наличными деньгами, в том числе с доплатой — пассажирам следует обратиться к водителю, — уточнили в «ЧелябГЭТ».

В первое время после установки автоматов в вагонах будут дежурить контролеры. Они помогут пассажирам разобраться с новым порядком оплаты проезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru