Отбойник превратился в трамплин: на трассе М-5 в Челябинске опрокинулся автомобиль

Автомобиль врезался в барьерное ограждение. Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

ДТП случилось в 6 утра 23 июня на участке дороги Челябинск — Екатеринбург, недалеко от деревни Голубинка в Кунашакском районе.

— «Лада Ларгус» столкнулась с отбойником и перевернулась, — сообщили в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

В аварии травмы получили два человека, мужчина и женщина. Спасатели вытащили их из опрокинувшейся машины, оказали первую помощь и передали врачам.

Причину ДТП сейчас выясняют.

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