Третий этап опрессовок в Челябинске: у кого отключат горячую воду с 6 по 20 июля

Без горячей воды останутся 877 дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 6 по 20 июля в Челябинске стартует третий этап опрессовок. Они необходимы для подготовки котельных, теплосетей и систем теплоснабжения к зиме. Без горячей воды останутся 877 многоквартирных дома, 41 детский сад, 44 учебных и 16 лечебных учреждения.

В этот раз опрессовки затронут пять районов: Советский, Ленинский, Тракторозаводский, Калининский и Курчатовский. Если вы живете в одном из них, ищите свой адрес по ссылке.

— Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что в некоторые дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, — отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска.

Отметим, отключение горячей воды в домах с локальными котельными, идет по отдельному графику. Первые отключения начнутся только 1 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru