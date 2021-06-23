Чистят ливневки и убирают ветки: дорожники рассказали, как устраняют последствия ливня с грозой в Челябинске

Фото: Челябинский дорожник

Со вчерашнего дня челябинские дорожники занимаются устранением последствий вчерашнего урагана. На дорогах откачивают воду, в основном работы идут там, где нет ливневок.

— Помимо откачки воды проводится очистка поверхности дождеприемных решеток от наноса веток, скошенной травы и бытового мусора, скопившихся после ливней, — рассказали в Комитете дорожного хозяйства.

При этом магистральные сети дождевой канализации с большим объемом коллекторов сработали в рабочем режиме — вода ушла в течение 30 минут.

Параллельно с улиц убирают сломанные ветки. Обрыва проводов нет. Если в вашем дворе возникли проблемы с наружным освещением, можно обращаться в оперативно-диспетчерский отдел МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самым печальным последствием вчерашней грозы стал пожар в поселке Залесье. После удара молнии пламя охватило крышу трехэтажного жилого дома после удара молнии. Вся информация о ЧП здесь.

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