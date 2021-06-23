Текслер и Мутко обсудили строительство домов для социальной аренды в Челябинске

Рынок социальной аренды - перспективное для Челябинской области направление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Алексей Текслер работал на окружном совещании под руководством полпреда президента Владимира Якушева и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко.

Обсудили развитие рынка социальной аренды жилья. ДОМ.РФ развивает тему по поручению президента Владимира Путина. В декабре 2020 г. в Воронеже сдан пилотный дом программы фонда ДОМ.РФ — 17-ти этажную высотку на 165 квартир. Жилища передаются в аренду с современной качественной отделкой, мебелью и техникой. С новоселами оформлены договоры найма; арендная ставка — с огромной, до 80 % скидкой. Категории граждан, имеющих право на льготы, определят региональное правительство. Субсидируют арендную ставку субъект и Фонд ДОМ.РФ.

В Челябинской области направление тоже признано перспективным. У нас есть самостоятельные проекты социального жилья. В Челябинске — дом на 69 квартир с льготной ставкой в 100 руб. за кв. м, в Кыштыме — 20 квартир с арендой в 33 руб. за «квадрат». Арендаторы — многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме льготной ставки возможно предоставление субсидии на возмещение части платы за наем.

Пока регион и Фонд не сотрудничают по этому вопросу. Текслер и Мутко договорились о реализации подобного проекта в регионе.

— Интерес жителей есть. Особенно мы смотрим на те категории, которые мы хотели бы привлекать дополнительно на работу, в том числе в наши муниципалитеты, — заявил губернатор.

Текслер рассказал о других перспективных направлениях сотрудничества региона с АО «ДОМ.РФ». По словам главы региона, одно из ключевых направлений — вовлечение в оборот федеральных земельных участков. На землях Фонда строится ЖК «EVO park» в Челябинске, в п. Западном Сосновского района возведены мкр. «Привилегия», «Залесье», «Женева» и «Просторы».

— Сформировано еще 10 земельных участков в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе с перспективой стройки на этих объектах более 2 млн кв. метров жилья, — подчеркнул глава региона.

Челябинская область — «пилот» по перспективному направлению сотрудничества — инфраструктурным облигациям. На рассмотрений «ДОМ.РФ» три проекта, которые частично выполняются: мкр. «Белый хутор», «Парковый премиум» и клубный поселок «Твоя Привилегия». В планах — построить 990 тыс. кв. м жилья, три школы и три детских сада.

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