Профессии будущего, или куда пойти учиться, чтобы не остаться без работы?

В современной промышленной индустрии требования к инженерам меняются. Параллельно с цифровизацией промышленности происходит изменение в обучении тех специалистов, которые придут трудиться на производство 21 века.

Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета — самый крупный институт вуза. Он объединил все, что связано с базовыми отраслями промышленности — от металлургии до аэрокосмической отрасли. Именно здесь готовят инженеров будущего.

Студенты Политеха разрабатывают беспилотные автомобили, создают энергоэффективные двигатели и перспективные космические аппараты, учатся пользоваться аддитивными технологиями, изучают цифровую энергетику и цифровые технологии металлургического производства.

Бесплатно получить профессию будущего реально. В этом году в Политехническом институте всего выделено 1112 бюджетных мест. Не упусти свой шанс получить перспективную профессию. Подробная информация о поступлении в ЮУрГУ на специальном портале для абитуриентов: www.abit.susu.ru

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