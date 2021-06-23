В Челябинской области подвели итоги посевной

Итоги прошедшей посевной кампании и задачи, стоящие перед отраслью растениеводства в текущем году, обсуждены на областном совещании губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами районов. Планы посевной выполнены полностью. В Уральском федеральном округе Челябинская область имеет самую большую площадь ярового сева — 1 млн 761 тыс. га, а также самую большую площадь тепличных хозяйств — 58 га.

Как отметил Алексей Текслер, основная задача, которая стоит сегодня, — увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. С этой целю аграриям ежегодно выделяются финансовые ресурсы, на поддержку хозяйств направлено также решение о снижении ставки сельхозналога. Губернатор поручил областному минсельхозу ускорить направление средств сельхозпредприятиям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

Кроме того, Алексей Текслер поручил областному ведомству провести необходимую работу по включению в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот сельхозземель, разработанную Минсельхозом РФ и утвержденную председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

— Правительством РФ принято решение о запуске программы ввода в оборот земель сельскохозяймтвенного назначения (2022-2031 гг.), регионы смогут войти в эту программу на условиях софинансирования. Важно предоставить все расчеты, — сказал Алексей Текслер.

Как доложил на совещании министр сельского хозяйства Чнлябинской области Алексей Кобылин, посевные работы начались в этом году на 10 дней позже, чем обычно, из-за низких ночных температур в конце апреля. А уже во второй декаде мая в регионе началась аномальная жара, суховеи — и ни дождичка.

Многие хозяйства вовремя уловили тенденцию и очень быстро изменили технологии, структуру сева, увеличив посев масличных (на 113 тысяч гектаров, или в полтора раза больше, чем в прошлом году), твердой пшеницы, гречихи — более засухоустойчивых и маржинальных культур. При этом площади мягкой пшеницы, ячменя несколько сократились: нецелесообразно было сеять их в высохшую почву на исходе агрономических сроков.

Темпы посевной были максимально ускорены. Аграрии добивались дневной выработки в 70-80 тыс. га, а в отдельные дни 110 тыс. га. Сроки посева были выдержаны. Помогли в этом хорошая подготовка к посевной, техническое оснащение хозяйств. Благодаря федеральной и региональной поддержке за последние три года в области приобретено более трех тысяч единиц техники, в том числе сотни энергонасыщенных тракторов и посевных комплексов, на сумму порядка 7,5 млрд рублей. До 40 % посевных работ выполнено такой современной техникой, позволяющей проводить несколько операций одновременно, оснащенной экономичными системами точного земледелия.

В результате было посеяно 1 млн 761 тыс. га яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 1 млн 344 тыс. га, 311 тыс. га масличных: подсолнечника, льна, рапса. Картофеля в хозяйствах посажено 7,1 тыс. га, овощей открытого грунта — 1091 га.

Для повышения урожайности аграрии в прошлом году увеличили в два раза площади, засеваемые элитными семенами, этот показатель планируется сохранить и в этом году, господдержка на это направление составит 58 млн рублей. Продолжится известкование кислых почв, государство возместит хозяйствам 90% затрат на это. Увеличены планы по внесению минеральных удобрений, наибольшее их количество на посевную приобретено хозяйствами Октябрьского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Троицкого, Еткульского районов. Третий год область ежегодно выплачивает на приобретение удобрений субсидии в объеме 100 млн рублей.

Еще одна точка роста в сельскохозяйственном производстве — увеличение посевных площадей. За последние три года в Челябинской области их прибавилось 107 тыс. гектаров. Это благодаря вводу в оборот ранее незадействованной пашни. В 2021 году планируется вернуть в производство еще порядка 8-10 тысяч гектаров.

Ряд хозяйств уже приступили к заготовке кормов для животноводства — сейчас эта работа выходит на первый план. Предстоит заготовить 78 тыс. тонн сена, 592 тыс. тонн сочных кормов.

На 21 июня аграриям Челябинской области уже выплачено 758 млн. рублей государственных субсидий, это 50,7 % от годовых назначений, которые выплачиваются на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Для сравнения, в среднем по России аграриям выплачено 28,7 % субсидий, по регионам УрФО — 23%. Серьезным финансовым подспорьем для южноуральских аграриев стало решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера по снижению в два раза единого сельхозналога, 17 июня оно утверждено законодательно. Льгота будет действовать два года и поможет аграриям сберечь оборотные средства и направить их на решение производственных задач.