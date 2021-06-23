Челябинские врачи поставили на ноги пациента с протезом сустава после падения с высоты

Подобных операций в Челябинске прежде не проводили. Фото: минздрав Челябинской области

Ортопеды челябинской ГКБ №6 первыми в городе выполнили операцию по новой методике для пациента с протезом тазобедренного сустава, который упал с высоты восьми метров и заново сломал бедренную кость. Лечить его обычными методами было проблематично: конструкция мешала работать со сломанным участком кости, а после операции могла выйти из строя.

Заведующий отделением травматологии Михаил Купитман, который проводил операцию, рассказал, что пациенты с перипротезными переломами (когда бедренная кость ломается на уровне или ниже ранее установленного протеза) встречаются все чаще.

— Даже лечение обычных переломов бедра является достаточно сложной операцией, а оперативное лечение перипротезных переломов дополнительно осложняется наличием протеза в той области, где обычно должна располагаться пластина, так как протез мешает введению винтов, — объяснил врач.

В московском НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова специально для челябинского пациента изготовили специальный стержень «по индивидуальной мерке». Этот стержень установили через коленный сустав и соединили с ранее вживленным протезом тазобедренного сустава. Операция была малоинвазивной, хирурги сделали только несколько небольших разрезов.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пациент благополучно перенес вмешательство. На следующий день после операции он уже начал учиться самостоятельно ходить.

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