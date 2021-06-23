Сотрудники «Комсомольской правды-Челябинск» успешно выполнили нормативы ГТО

Сотрудники "Комсомольской правды"-Челябинск выполнили нормативы ГТО. Фото: Алексей МИКУШИН

Состязания прошли в комплексе стадиона имени Елесиной в рамках городской Спартакиады среди сотрудников СМИ. Участникам предстояло пробежать 60 метров, за одну минуту сделать максимальное число упражнений на пресс, отжаться от пола и прыгнуть в длину с места.

Сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» — звукорежиссер радио «КП» (95,3 FM) Василий Малышев и журналист Алексей Микушин успешно справились со всеми испытаниями, заняв третье место среди представителей средств массовой информации Челябинска.

Недостающие виды тестирования представителям СМИ можно будет сдать в любое удобное время и позже стать обладателем одного из знаков ГТО (к именному документу прилагается знак — золотой, серебряный или бронзовый). Главное, что все участники заранее зарегистрировались на сайте комплекса ГТО и получили уникальный идентификационный номер (УИН), который дает право проходить тестирование в своей возрастной группе. Кстати, здесь же на сайте вы можете выбрать и ближайший для себя Центр тестирования ГТО (в Челябинске работает 11 таких центров).

— Выполнение нормативов комплекса ГТО — это только один из этапов Спартакиады СМИ, которая будет продолжаться в разных видах спорта, — отметила пресс-секретарь горспортуправления Ольга Буркова.

Сотрудники Центра тестирования ГТО на стадионе имени Елесиной рассказали, что обычно в день у них проходят тестирования до сотни человек разных возрастов. Кто-то выполняет нормативы для того, чтобы получить прибавление к баллам ЕГЭ при поступлении в вуз (некоторые вузы за золотой значок плюсую к результату ЕГЭ до 10 баллов). Сотрудникам некоторых организаций также советуют выполнять такие нормативы. Для других это просто желание проверить свои силы и повод гордиться тем, что ты выполнил нормативы ГТО.

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