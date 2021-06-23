В доме поселка Залесье, где после удара молнии начался пожар, возобновляют подачу света и воды

Большая часть кровли в доме разрушена огнем Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сотрудники управляющей компании проверяют все квартиры в доме №3 по улице Еловой в поселке Залесье. Накануне в крышу здания ударила молния, начался пожар.

Из-за происшествия коммуникации в двух наиболее пострадавших подъездах дома отключили. После пожара сотрудники МЧС обошли все помещения и убедились в отсутствии новых возгораний.

Теперь необходимо проверить герметичность труб и надежность электропроводки, чтобы не возникло утечек и коротких замыканий. Часть квартир пострадала от воды во время тушения пожара, это могло сказаться на сохранности инженерных сетей.

По данным управляющей компании, в первом подъезде удалось полностью восстановить водоснабжение. Во втором запустили пока только один стояк.

Электричество включили в 12 квартирах в присутствии хозяев.

— Мы связываемся с жителями для получения доступа в квартиры, необходимо проверить электропроводку и герметичность трубопроводов, осмотреть конструктивные элементы. Для согласования доступа в квартиры жители могут также обращаться в диспетчерскую по телефону 8-800-550-2022, — сообщили в пресс-службе УК «Женева».

Сотрудникам УК предстоит также разобрать обгоревшие стропила, оборудовать временный навес на месте крыши для защиты дома от осадков, а также вывезти оставшийся после пожара мусор.

Пока что в Залесье подсчитывают размеры ущерба. Местная администрация и добровольцы предложили помощь погорельцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru