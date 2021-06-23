В многоэтажке на северо-западе Челябинска загорелась квартира

Пожар произошел на 4 этаже. Фото: Юлия Воронина

Днем в среду, 23 июня, в 9-этажке на Университетской набережной, 24 произошел пожар в квартире. Как сообщает читатель КП, на место прибыли сразу четыре пожарных машины и скорая. Спасателям пришлось подниматься через окно.

— В одной из комнат трехкомнатной квартиры горели вещи на площади 12 кв. м. В квартире никого не было, жители приехали потом — видимо, по звонку соседей, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них четверо детей.

Причины предстоит установить специалистам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В поселке Залесье под Челябинском подсчитывают ущерб от вчерашнего пожара. Пламя охватило крышу трехэтажного жилого дома после удара молнии. Вся информация о ЧП здесь.

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