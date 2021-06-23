Андрей Барышев принял участие в народном благотворительном проекте «Огни Победы»

Этот проект реализуется в Челябинске уже второй год подряд по инициативе Михаила Щапова, он же является его автором и председателем Регионального благотворительного фонда «Теплый дом». Частичку Вечного огня волонтеры фонда приносят ветеранам на дом, чтобы отдать дань уважения поколению Победителей и вместе почтить память погибших бойцов.

— К сожалению, большинство ветеранов по состоянию здоровья не могут прийти к Вечному огню — ни в День Победы, ни в день памяти и скорби, как сегодня, 22 июня. А ведь это место — очень значимое и священное для участников Великой Отечественной войны. Поэтому мы решили донести до каждого ветерана частичку «Вечного огня», помещенного в лампадку, — рассказывает Михаил Щапов.

Проект «Огни Победы» поддерживается руководством Центрального военного округа, что является подтверждением того, что он актуален и востребован в нашем регионе.

В прошлом году акцию поддержала общественная организация «Союз отцов». А в этом году 22 июня к ней присоединился лидер движения «Соцгород», депутат Государственной Думы Андрей Барышев. По словам народного избранника, подобные проекты нужно поощрять и развивать:

— Такие акции помогают сохранить связь поколений, приобщить молодежь к великому историческому прошлому нашей страны. Конечно, и для ветеранов эти встречи, торжественное вручение «Огня Победы» — тоже очень важное и значимое событие. Сегодня в Челябинске осталось чуть больше ста участников Великой Отечественной войны. Эти люди — наша слава и гордость, и мы должны окружить их заботой и вниманием и быть благодарными за тот неоценимый вклад, который они внесли в дело Победы. Хочу сказать спасибо организаторам акции за приглашение и готов в дальнейшем поддерживать «Огни Победы», — говорит Андрей Барышев.

Прежде чем волонтеры фонда отправились по домам к ветеранам, в центре Челябинска, на «Вечном огне» по традиции прошло торжественное построение, возложение цветов к «Вечному огню», где были зажжены лампадки.

В числе партнеров мероприятия: ЮУрГГПУ, Челябинское Региональное отделение общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ (ЧРО ООВ ВС РФ). Организаторы также благодарят за участие в акции региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Челябинской области, курсантов ЧВВАКУШа.