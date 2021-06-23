В Tele2 рассказали о сервисе по другим правилам

Tele2 рассказала о развитии подходов к взаимодействию с клиентами Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддержала глобальный тренд на переход к сервису, который ориентируется не на покупательские, а человеческие потребности клиента. Здесь ведущую роль играет стремление понять ценности и убеждения пользователя услуг, а также его эмоции от общения с компанией.

- У нас самый высокий индекс NPS, который показывает готовность клиентов рекомендовать нас своим друзьям и близким. Доля «промоутеров» среди пользователей Tele2 составляет 40%. Казалось бы, у всех операторов похожие условия работы: одинаковые конструкции станций, похожие тарифные предложения, менеджеры, которые оканчивали одни и те же институты. — говорит Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка. – Когда нас спрашивают, за счет чего мы достигли таких результатов, отвечаем, что клиент – это наше всё, наш двигатель и вдохновитель.

Новый подход к клиентскому сервису предполагает искренний диалог и неформальные подходы.

Например, с недавнего времени на вопросы абонентов Tele2 может ответить виртуальный ассистент «Яндекса» - Алиса. Рассказать о новых опциях, подобрать подходящий тариф, найти ближайший офис обслуживания, проверить баланс и подключенные платные услуги или просто поболтать – «Алиса» может обсудить порядка тысячи тем. И это далеко не единственный помощник.

- На сегодня у Tele2 более 25 цифровых каналов клиентской поддержки. Но при этом по первому требованию абонент может круглосуточно связаться с оператором, и это тоже наше проявление заботы о клиентах, - говорит директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина. – Мы говорим с клиентами на одном языке и оказываем квалифицированную помощь. Если клиент шутит, мы тоже шутим в ответ. У нас бывают клиенты творческие, они обращаются в стихах, мы отвечаем им тоже в стихах. были случаи, когда мы помогали решать сложные задачи по алгебре, а однажды наш оператор спас абонента, которого унесло на отколовшейся льдине.

Еще одна особенность сервиса – это решение вопроса с одним сотрудником службы личной поддержки: клиента не будут переключать от специалиста к специалисту – каждый имеет необходимые навыки и полномочия, чтобы самостоятельно помочь по любым вопросам.

У оператора много прогрессивных сервисов. Tele2 первой на рынке предложила пользователям виртуальные SIM-карты (eSIM). Компания также первой запустила возможность удаленной регистрации eSIM с помощью биометрических технологий.

- Это очень удобная опция для людей, которым нужен второй номер, но в чьих смартфонах не предусмотрен слот под вторую SIM-карту. Технология eSIM позволяет превратить телефон в двухсимочный, - комментирует директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2 Николай Белогубец.

Что касается розничной продажи пластиковых SIM-карт, их теперь можно заказать онлайн через сайт компании и популярные маркетплейсы, а забрать не только в салонах связи, но и в постаматах AliExpress, OZON и WildBerries.

- Последствия пандемии сформировали новый тип потребительского поведения, который повлиял на работу сотовых операторов. Начиная с 2020 года, компания Tele2 значительно увеличила свое присутствие в цифровых каналах продаж, а также акцентировала внимание на удобстве и простоте подключения новых клиентов, - добавляет Николай Белогубец. – Присутствие на сайтах крупнейших маркетплейсов, безусловно, упрощает жизнь наших клиентов. И это еще раз доказывает позиционирование нашей компании как оператора с лучшим сервисом в телекоме.

По информации от пресс-службы Tele2