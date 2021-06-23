Тонкие настройки: Челябинская область стала пилотом в проекте АСИ

Светлана Чупшева и Алексей Текслер пригласили к разговору руководителей социальной сферы и НКО Южного Урала. Фото: gubernator74.ru

С Агентством стратегических инициатив Челябинская область сотрудничает не первый год. В 2020 г было подписано соглашение о развитии туризма на Южном Урале.

На ПМЭФ-2021 прозвучала важная новость: в рейтинге инвестиционной привлекательности, который готовит АСИ, Челябинская область (впервые в истории) по итогам непростого 2020 г. заняла 9 строчку в ТОП-10.

23 июня в Челябинской области работала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. С губернатором она обсудила важные социальные проекты.

— Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов — это не просто мероприятия, это работа по разным направлениям. Например, в снятии для инвесторов административных барьеров, возможности легкого подключения к сетям и т.д. В Челябинской области реализуется большой спектр работы, и то, что мы продвинулись в рейтинге инвестиционной привлекательности (впервые в истории Челябинская область заняла 9 место в ТОП-10) — тоже часть работы с АСИ, — сказал губернатор Алексей Текслер.

На встрече Светланы Чупшевой и губернатора Алексея Текслера обсуждалось участие региона в проекте АСИ «Национальная социальная инициатива» — регион вошел в число субъектов РФ, где будет реализовано это новое направление. Цель — сделать более человекоцентричной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

Глава АСИ и губернатор пригласили к разговору представителей НКО, руководителей организаций социальной сферы. Обсудили вопросы развития гериатрической помощи в области, изменение подходов к оказанию социальных услуг в нестационарных формах социального обслуживания, предоставление социальных услуг на дому силами НКО и проект АСИ «Национальная социальная инициатива».

Алексей Текслер раскрыл суть нового проекта АСИ: дойти до каждого человека, улучшить каждое из направлений в социальной сфере. Максимально удобный сервис, даже в самых мелочах — то, чего сегодня не хватает. Как в здравоохранении: можно купить какое угодно оборудование, но лечит все равно доктор.

— Национальная социальная инициатива позволит получать обратную связь по жизненным вопросам: запись ребенка в садик, перевод его из одной школы в другую; запись к узкому специалисту в поликлинике; получение высокотехнологиченой помощи. У людей появится возможность рассказать, сколько пришлось собирать документов, сколько продлилось ожидание. Понимая все проблемы, мы должны найти их решение, — сказала Чупшева.

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