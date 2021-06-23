Челябинск примет первый Всероссийский социальный форум

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поддержала предложение губернатора Алексея Текслера провести в Челябинске первый Всероссийский форум социальных инициатив. Фото: gubernator74.ru

23 июня в Челябинске работала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупышева. Челябинская область, напомним, выбрана в качестве пилота в реализации нового проекта АСИ — «Национальная социальная инициатива».

Руководитель федерального Агентства поддержала инициативу губернатора провести в Челябинской области первый Всероссийский социальный форум. Будут представлены лучших практики национальной социальной инициативы.

— Социальная сфера — это одно из важнейших направлений развития страны. Я хотел бы предложить провести в Челябинской области совместный с АСИ форум в сентябре. Конечно, ситуация сейчас непростая, скорее всего, это будет гибридный формат — очно-заочный. Мы могли бы организовать его проведение в Челябинске и сделать его регулярным, — сказал Алексей Текслер. — Развитие социального направления в регионе является безусловным приоритетом.

Чупышева подчеркнула: главное — сделать так, чтобы человек в нашей стране без избыточной бюрократии смог получить быстро и качественно услугу или решить свою жизненную ситуацию. Ключевым показателем эффективности работы станет обратная связь и рост удовлетворенности граждан в конкретном регионе по направлениям социальной сферы.

— Мы готовы поддержать проведение форума в сентябре, нам тоже это интересно, потому что на таком уровне мы еще не обсуждали подход к социальной сфере. У людей сегодня высокий запрос на сервисы и качество услуг. И госучреждения должны быть конкурентоспособными, — отметила гендиректор АСИ.

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