В Челябинской области два работника энергокомпании ответят в суде за смерть ребенка от удара током

Трансформаторная будка, в которую забрался ребенок, была незаперта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета завершили расследования уголовного дела в отношении старшего мастера и мастера участка энергоснабжающей компании, которые обвиняются в гибели ребенка от удара электрическим током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 5 экспертиз: судебно-медицинская, трассологическая и электротехнические. Допрошено более 70 свидетелей. Проведен анализ нормативной базы, регламентирующей эксплуатацию опасных производственных объектов, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Инцидент произошел летом прошлого года в Каслях. По версии следствия, во время игры в прятки на территории одной из школ 9-летний мальчик залез в трансформаторную будку, которая оказалась незаперта. В результате он получил электротрамвы и через несколько дней скончался в больнице. Теперь обвиняемых в произошедшем собираются судить по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Напомним, похожий случай произошел в начале июня в Тракторозаводском районе Челябинска. 10-летний мальчик играл во дворе и в какой-то момент схватился за оголенные провода, лежащие на земле неподалеку от мусорных баков. От полученного удара током ребенок скончался на месте.

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