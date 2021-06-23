«Дойти до каждого»: в Челябинске обсудили перенастройку социальной сферы

Алексей Текслер и Светлана Чупшева обсудили перестройку качества оказания услуг в социальной сфере. Фото: gubernator74.ru

В среду, 23 июня, в Челябинской области работала генеральный директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Вместе с губернатором Алексеем Текслером она пригласила к разговору представителей учреждений социальной сферы региона и НКО.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече обсудили вопросы развития гериатрической помощи в области; изменение подходов к оказанию социальных услуг; возможность социального обслуживания на дому силами НКО и реализацию проекта АСИ «Национальная социальная инициатива». Челябинская область, напомним, выбрана пилотным регионом для нового проекта.

— Челябинская область готова внедрять механизмы, наработки практик работы с жителями, со специалистами по решению проблем обеспечения доступности, более высокого качества услуг в социальной сфере, — сказала Светлана Чупшева.

Социальные практики-2021 в регионе — возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря; возмещение 70% стоимости автомобиля для семей с пятью и более приемными детьми; перевод в формат социального казначейства региональных мер соцподдержки.

Кстати, с 1 июля вступит в силу еще одна мера социальной поддержки — субсидия на оплату расходов на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. В будущем году вступает в силу закон о продление статуса многодетных семей до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок учится очно.

В сентябре по предложению губернатора в Челябинской области пройдет первый Всероссийский социальный форум.

С АСИ регион сотрудничает не первый год. Так, подписано соглашение по развитию регионального туризма - экологического и промышленного.

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