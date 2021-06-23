В Челябинске переизбрали главу Курчатовского района

Сергей Антипов. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Сегодня в среду, 23 июня, в Курчатовском районе Челябинска состоялись выборы местного главы. Депутаты райсобрания выбирали руководителя из трех кандидатов. Но изменений не произошло. По итогу голосования на своем посту остался Сергей Антипов.

В выборах участвовали заместитель главы района Ирина Матвеева, юрист Максим Бакулин и сам Сергей Антипов. Причем решение депутатов о его переизбрании было единогласным.

Главный проект этого сезона в Курчатовском районе — пешеходная прогулочная зона от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев по нечетной стороне. Ее должны сдать по типу проспекта Ленина до 15 июля.

— Мы стараемся ее сделать, как на проспекте Ленина в центре. Мы считаем, что жители Комсомольского проспекта достойны этого. И у нас дальше в разработке эта зона, аж, до Чичерина. На 2022 год, если жители проголосуют, то продолжим благоустраивать от Молодогвардейцев до Ворошилова, а потом от Ворошилова до лыжной базы, — рассказал Сергей Антипов во время последней пресс-конференции в КП.

Также этим летом ждут ремонта еще 3 большие улицы Курчатовского района: Каслинская, Черкасская и Куйбышева. Работы на последней, но не по благоустройству, а восстановительные, уже завершились. Причиной этому стал провал коллектора.

Сергея Антипова критикуют за работу по борьбе с незаконными ларьками. Мэр Челябинска Наталья Котова в прошлом году отчитывала его за торговцев, которые облюбовали площадку возле здания бывшего кинотеатра «Киномакс-Победа». Также урбанист Лев Владов раскритиковал стихийный рынок на улице Молодогвардейцев рядом с гостиницей «Виктория».

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