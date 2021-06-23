Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 20:22

В Челябинской области экс-полицейский отделался условным сроком за получение взятки

Речь идет о сумме в 80 тысяч рублей
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экс-полицейский работал в одном из отделений по противодействию незаконной миграции

Экс-полицейский работал в одном из отделений по противодействию незаконной миграции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каслинский районный суд Челябинской области признал виновным в получении взятки и в злоупотреблении должными полномочиями экс-начальника местного отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как установили суд и следствие, в 2017 году экс-полицейский получил взятку в сумме 80 тысяч рублей от руководителя и представителя одной из фирм. Взамен на полученные деньги он закрыл глаза на нарушения миграционного законодательства в отношении начальства юрлица. Также обвиняемый дал указания cвоим подчиненным привлечь к административной ответственности невиновного.

— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд назначил экс-полицейскому четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 400 тысяч рублей. Также ему нельзя будет занимать должности в государственных органах в течение двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru