В Челябинской области экс-полицейский отделался условным сроком за получение взятки

Экс-полицейский работал в одном из отделений по противодействию незаконной миграции Фото: Иван МАКЕЕВ

Каслинский районный суд Челябинской области признал виновным в получении взятки и в злоупотреблении должными полномочиями экс-начальника местного отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как установили суд и следствие, в 2017 году экс-полицейский получил взятку в сумме 80 тысяч рублей от руководителя и представителя одной из фирм. Взамен на полученные деньги он закрыл глаза на нарушения миграционного законодательства в отношении начальства юрлица. Также обвиняемый дал указания cвоим подчиненным привлечь к административной ответственности невиновного.

— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд назначил экс-полицейскому четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 400 тысяч рублей. Также ему нельзя будет занимать должности в государственных органах в течение двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru