Памятник врачам в Челябинске откроют 24 июня

До торжественного открытия памятник закрыли пленкой Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В челябинском сквере имени Андреевского установили памятник медикам, работающим в пандемию коронавируса. Скульптура высотой 2,5 метра сделана из бронзы. Она изображает мужчину в медицинском халате, который разрывает кольцо, символизирующее вирус.

Памятник создали златоустовский скульптор Александр Лохтачев и мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Торжественное открытие памятника намечено на 25 июня. На церемонию пригласят руководителей и работников ковидных госпиталей.

Эскиз будущей скульптуры выбирал специально созданный попечительский совет. В городе долго подбирали место для памятника. В итоге решение пало на сквер на пересечении улиц Худякова и Воровского. Сквер назван в честь Степана Андреевского — врача, который в восемнадцатом веке боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы.

На открытие памятника пригласят врачей. Фото: ПАО «Мечел»

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