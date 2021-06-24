В Челябинске за сутки продезинфицировали 9 гектаров дворов

Сотрудники управляющих компаний вновь надели защитные костюмы. Фото: администрация Челябинска

За последние сутки в Челябинске провели дезинфекцию на более чем 9 тысячах квадратных метров придомовых территорий.

В первую очередь обеззараживают скамейки и детские площадки. Специальным составом обрабатывают также подъезды домов: опрыскивают дверные ручки, перила, лифты.

— Дезинфекция проводится безопасными для людей растворами. Жители могут узнать график и периодичность обработки в своих управляющих компаниях, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Санитарную обработку общественных пространств возобновили на этой неделе по указанию мэра Челябинска Натальи Котовой. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе усилили также надзор за соблюдением масочного режима и другими профилактическими мерами. В Челябинской области отменен ряд массовых мероприятий, в том числе празднование Сабантуя и концерт группы «Звери».

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