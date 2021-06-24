Челябинский университет вошел в список лучших вузов по версии Forbes

В рейтинг попал только один челябинский вуз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южно-Уральский государственный университет оказался на 39-й строчке в списке 100 лучших российских вузов, составленном Forbes. Другие университеты региона в список не попали.

Из максимально возможных 100 балов ЮУрГУ набрал 36,02. Отметим, что максимального результата не добился ни один из участников рейтинга. Высшая школа экономики, которую уже второй год подряд признают лучшим в стране университетом, набрала 85,78 баллов.

Составители списка подчеркивают, что наиболее востребованы сейчас технические вузы, а также учебные заведения широкого профиля с сильным техническим направлением.

Чтобы подготовить рейтинг, эксперты Forbes изучили данные о 502 российских вузах. Каждому университету присваивали баллы за соответствие параметрам качества. Оценивали, например, уровень зарплат и количество молодых преподавателей, долю иностранных студентов, средний балл ЕГЭ среди первокурсников, востребованность выпускников в ведущих компаниях страны. Кроме того более высокий балл получали вузы, в которых студенты могут учиться вместе с детьми 200 богатейших российских бизнесменов.

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