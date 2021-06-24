Замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина оставили в СИЗО

Иван Белавкин пробудет в СИЗО до 3 августа Фото: Валентина ВАГАНОВА

Областной суд оставил в СИЗО первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина. Под стражей он пробудет до 3 августа, сообщили в суде.

— Сторона защиты обжаловала решение районного суда, указав о необоснованности подозрений в причастности к совершению преступления, просила избрать домашний арест. Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов — без удовлетворения, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Апелляцию должны были рассмотреть еще 17 июня, но перенесли на сегодня, 24 июня — поступили дополнения от адвоката.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина на рабочем месте 3 июня. Первого замминистра обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей, следственный комитет возбудил уголовное дело. По решению суда 4 июня чиновника поместили в СИЗО на два месяца.

Ивану Белавкину 49 лет. В региональном минстрое он работал с 2004 года, а первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В рабочие обязанности Белавкина входило курирование сферы ЖКХ.

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