Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

От коронавирусной пневмонии умерли за день пять южноуральцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области каждый день регистрируют все больше случаев коронавируса. За последние сутки подтвердили диагноз у 129 человек. Для сравнения, неделю назад за сутки выявили 95 заболевших коронавирусом.

Пять пациентов за последний день скончались. У всех причиной смерти стал именно коронавирус, а не сопутствующие заболевания.

На лечении сейчас находятся 2088 человек.

— За прошедшие сутки выписаны 110 человек, — уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили более чем у 64 тысяч жителей региона.

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