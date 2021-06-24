В Минздраве заявили об открытии в Челябинске ковидного госпиталя в терапевтическом корпусе ГКБ №8

Врачи начали принимать пациентов с коронавирусом в «восьмерке» с 24 июня. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Терапевтический корпус ГКБ №8 в Тракторозаводском районе Челябинска вновь будет принимать пациентов с COVID-19. Его перепрофилировали под ковидный госпиталь с сегодняшнего дня. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

— Корпус возвращают в режим госпитальной базы потому, что там установлен компьютерный томограф и другое медицинское оборудование, позволяющее оперативно провести обследование пациента и госпитализировать его без дополнительной транспортировки, — рассказали в пресс-службе областного Минздрава. — В терапевтическом корпусе ГКБ №8 будет организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, больница полностью готова и обеспечена лекарствами, средствами индивидуальной защиты и, что самое главное, опытными специалистами.

— Решение об открытии дополнительной госпитальной базы принято из-за роста числа заболевших в Челябинской области, — уточнили в Минздраве. — Особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске.

Добавим, что число госпитальных баз в Челябинской области будет увеличиваться, пока в этом есть потребность.

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