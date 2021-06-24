На крупном проспекте в Челябинске на три дня закроют движение троллейбусов из-за ремонта теплосети

Движение троллейбусов будет закрыто. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за ремонта тепломагистрали на три дня приостановят движение троллейбусов на Свердловском проспекте в районе домов №30б и №63. Для автомобилистов там организуют реверсивное движение и сузят проезжую часть до одной полосы. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Движение троллейбусов временно приостановят с 20:00 пятницы, 25 июня, до 6:00 понедельника, 28 июня. В указанные даты транспорт запустят другим маршрутом по согласованной с Госавтоинспекцией Челябинска схеме.

— В районе дома №30б по Свердловскому проспекту рядом с улицей Полковой, от проспекта Победы в сторону центра города организуют реверсивное движение с выездом на встречную полосу, — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск». — Для проведения ремонта дополнительно будет сужено движение транспорта с трех до одной полосы в районе дома №63 по Свердловскому проспекту по пути следования в сторону проспекта Ленина.

Все работы по Свердловскому проспекту теплоэнергетикип будут проводить на проезжей части дороги открытым способом. Автомобилистам советуют быть внимательнее, следовать предупреждающим знакам и снизить скорость при подъезде к участку, заранее планировать маршрут и по возможности выбрать другой маршрут во избежание пробок.

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