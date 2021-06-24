На Южном Урале выросла популярность здорового образа жизни

Аналитики МТС изучили, как пандемия и ограничительные меры 2020 года повлияли на популяризацию здорового образа жизни южноуральцев и как изменились их расходы на спортивные товары и услуги. Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка показал, что в мае 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на велосипеды увеличился в 3,1 раза, а в магазинах спорттоваров количество платежей выросло в 2,7 раза.

В последние годы в России активно растет популярность здорового образа жизни. С наступлением тепла традиционно открывается летний спортивный сезон среди спортсменов и любителей, проходят забеги и веломарафоны. Спорт и ЗОЖ становятся все более популярными и в корпоративной культуре — многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, проводят спартакиады для сотрудников.

Резкому росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы. Сейчас жители Челябинской области активно пошли в спортзалы, несмотря на то, что летом многие южноуральцы предпочитают заниматься в городском бору и на других открытых площадках. Несмотря на это, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в тренажерные залы и фитнес-клубы, а также в магазинах спорттоваров.

Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество платежей увеличилось в 3,1 раза. На втором месте — магазины спорттоваров, где прирост составил 2,7 раза, после идут фитнес-клубы с ростом 82% год к году. При этом средние чеки в магазинах спорттоваров и веломагазинах выросли на 28% и 11% соответственно, а платежи на услуги фитнес-клубов уменьшились на 11%.

Самые спортивные — мужчины среднего возраста. Они делают покупки в магазинах спорттоваров чаще — на них приходится 69% от общего числа транзакций, они также предпочитают и спортивные мероприятия — 57%. А вот фитнес-клубы женщины посещают практически наравне с сильным полом. Примерно половину платежей во всех спортивных категориях совершают челябинцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Молодежь активно выбирала занятия в фитнес-клубах — количество совершаемых платежей практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.