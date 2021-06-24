Опасный дом: суд подтвердил запрет на строительство высотки на северо-западе Челябинска

Строительство заморозили более года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный апелляционный суд подтвердил запрет на возведение 25-этажного жилого дома на улице Братьев Кашириных в Челябинске.

Признать недействительным выданное мэрией разрешение на строительство требовала прокуратура. В надзорном ведомстве установили, что администрация нарушила закон, разрешая возведение высотки. Проект дома не соответствовал требованиям безопасности.

— Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора коммунальных отходов, парковки транспортных средств, — уточснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, строить 25-этажку собиралась компания «Домострой». Фирма успела заложить фундамент, но местные жители выступили с протестом. Прокуратура вмешалась, провела проверку и остановила работы на стройплощадке.

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