В Челябинске отдадут под ковидный госпиталь больницу №5

Необходимы резерв коек — 20% Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области готовы передать под ковидный госпиталь горбольницу №5 на улице Российской. Как рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, должен быть резерв не менее 20 свободных коек.

— Вчера оставалось около 6%, поэтому было принято решение о вводе еще одного корпуса на 270 коек в больнице №8. Еще 100 коек в магнитогорской больнице №2 и пять коек добавили в Кыштыме, — рассказала Ирина Гехт. — Пятая больница готовится. Если будем видеть те же темпы, к понедельнику и она выйдет в ковид.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. За последние сутки подтвердили диагноз у 129 человек, умерли пять человек. Выписаны 110 человек.

Власти отметили рекордные темпы вакцинации. Вчера первым компонентом «укололись» 10 тыс. южноуральцев. Если будут продолжать в том же духе, коллективного иммунитета удастся достичь к сентябрю.

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