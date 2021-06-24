Сбербанк в Челябинске поддержал акцию «Красная гвоздика»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк в Челябинске присоединился к акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». В рамках инициативы до 27 июня в крупных офисах обслуживания за любой денежный перевод или другие операции с наличными клиенты получат значок в форме гвоздики. Он прикреплен к карточке с инструкцией о том, как сделать перевод в пользу фонда. Все собранные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий: будут приобретены медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.

Красная гвоздика — официальный символ благотворительного фонда, который служит знаком памяти и благодарности защитникам Родины. Главная дата кампании — 22 июня, День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Приколов значок на одежду, каждый житель Челябинской области показывает свое неравнодушие к делу помощи ветеранам и рассказывает об этой благотворительной традиции.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Акция «Красная гвоздика» — дань уважения ветеранам. Участвуя в этом благотворительном проекте, мы помогаем тем, кто нас защищал, а также напоминаем молодому поколению о подвигах наших предков. Значок, который получают участники акции, — это символ благодарности и признательности за все то, что сделали для нас ветераны боевых действий. Вместе со значком клиенты получают инструкцию, как можно помочь участникам войны.

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