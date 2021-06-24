В Челябинской области полным ходом идет подготовка к сельскохозяйственной микропереписи-2021

С 1 по 30 августа впервые в Российской Федерации и в Челябинской области пройдет сельскохозяйственная микроперепись. Это выборочное статистическое наблюдение, которое необходимо, чтобы отследить динамику развития сельхозпроизводства. Данные о количестве земель и размерах обрабатываемых сельхозугодий, о наличии сельскохозяйственных животных в сельхозпредприяниях, фермерских хозяйствах, в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, а также в некоммерческих объединениях граждан позволят скорректировать государственную программу развития отрасли и повысить эффективность господдержки. Пресс-конференция об организации микропереписи с представителями Челябинскстата и Министерства сельского хозяйства региона проведена издательским домом «ГранадаПресс».

Координировать работу по проведению и организации сельской микропереписи будет областная комиссия, которую возглавляет заместитель губернатора Сергей Сушков. Он поставил задачи в оставшееся до переписи время выполнить все организационные мероприятия, чтобы в ходе переписи не возникло никаких сбоев.

Как отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, микроперепись проводится в соответствии с федеральным законом, который предписывает проводить выборочные статистические наблюдения не позднее пяти лет после проведения основной переписи. Всероссийская сельскохозяйственная перепись, проведенная в 2016 году, позволила разработать государственную программу до 2020 года включительно и обеспечила высокий рост производства в таких отраслях, как тепличное хозяйство, производство мяса птицы и свинины, производство зерна, масличных и других сельскохозяйственных культур. Настало время обновить данные, особенно по личным подсобным хозяйствам, которые до сих пор занимают значительную долю в производстве сельскохозяйственной продукции: молока, овощей, картофеля, — но при этом всегда возникают вопросы об уровне товарности таких хозяйств, необходимости и видах их государственной поддержки.

По словам руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, микроперепись будет отличаться от полномасштабного исследования охватом объектов переписи. Так, вновь будут полностью обследованы сельхозорганизации (их в области 246) и крестьянские хозяйства (1076). Они сами заполнят переписные листы в системе veb-сбора. Информацию о некоммерческих объединениях граждан (объединений садоводов) представят их председатели. Также будет опрошено 158 сельских предпринимателей. А вот обойти и заполнить переписные листы на месте необходимо в всех личных подсобных хозяйств в сельской местности. Ежегодно под статистическое наблюдение попадает только 828 ЛПХ, поэтому перепись даст большой пласт информации именно об этом секторе отрасли. Для подворного обхода ЛПХ будет набрано 522 переписчика. Не будут на этот раз собираться данные по ЛПХ, расположенных в городской черте и в населенных пунктах, где этих видов хозяйств сосредоточено менее 10 (в нашей области таких 40).

Все средства на проведение агромикропереписи уже доведены до Челябинскстата. По районам области уже распределены и приступили к работе уполномоченные по переписи и их заместители. На места доставлены технические средства: ноутбуки, рабочие станции, моноблоки, а также удостоверения переписчиков и канцелярские принадлежности, до 1 июля все будут обеспечены мобильной связью.

С 30 июня начнутся обучающие мероприятия, которые должны пройти специалисты Челябинскстата, муниципалитетов, аграрии, которые будут передавать сведения самостоятельно в электронную базу данных. Установлен размер заработной платы для инструкторов (18,5 тыс. руб.) и переписчиков — 18 тысяч рублей в месяц. А 25 июня муниципалитеты должны направить в Челябинскстат итоговый каталог по действующим на их территориях малым формам хозяйствования.

Основные «полевые» работники — 522 переписчика — будут экипированы определенным образом: в яркий жилет, кепку.

— Переписчик, участвующий в проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, выглядит следующим образом. Он одет в зеленый жилет с эмблемой сельскохозяйственной микропереписи, на нем такого же цвета бейсболка. В обязательном порядке у переписчиков будут при себе удостоверения и паспорт, поскольку первое будет действовать только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Кроме того, у наших переписчиков будут планшеты, сумки с переписными листами на бумажном носителе и указания по их заполнению, а также ручки, — добавила начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Челябинскстата Ольга Круглова.

Все переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — санитарными масками с эмблемой сельскохозяйственной микропереписи. По словам Ольги Лосевой, желательно, чтобы переписчики, которые будут непосредственно ходить по подворьям, имели прививку от COVID-19, что обезопасит их и опрашиваемых, но наличие прививки не является обязательным требованием. Первые краткие итоги переписи появятся уже в декабре 2021 года, а полные будут опубликованы в декабре 2022 года.